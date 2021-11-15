/661332/إبراهيم-حسن-من-يهاجم-محمد-عادل-ناس-بتصطاد-في-المياه-العكرة

هاجم إبراهيم حسن نجم الأهلي والزمالك السابق، من يشن هجوم على حكم مباراة القمة محمد عادل، واصفاً بأنه أدار مباراة مباراة أكثر من ممتازه تحكيمياً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث إبراهيم حسن عبر برنامج “جمهور التالتة” على قناة أون سبورت 2 وقال: "الهجوم على محمد عادل حكم لقاء القمة بين الأهلي والزمالك غير مبرر، ومن يهاجمه ناس بتصطاد في المياه العكرة، وهو نجح في إدارة اللقاء وأفضل مباراة شاهدتها تحكيمياً بين الأهلي والزمالك من حكم مصري".

وأضاف: "يوجد أشخاص من فرحتهم بالمكسب بتحب تجود بدون داعي، ولا يجب في حالة الخسارة تعليق الشماعة على الحكم".

وأكمل: " الأهلي كان معه التوفيق خلال المباراة وقدموا لقاء ممتاز، وأحيي لاعبو الزمالك لأنهم أستطاعوا أن يعودوا في النتيجة بعد سوء الحظ الذي قابلهم في البداية".

وأردف: " هدف أليو ديانج الأول في الزمالك فيه توفيق كبير جداً، وحمزة المثلوثي لم يكن في يومه خلال المباراة كل ذلك أدى لتأخر الزمالك في البداية".

وأختتم حديثة قائلا: " موسيماني وكارتيرون لم يديروا المباراة بشكل جيد، فالأول أجرى تغييرات خاطئة وبسببها دخل الزمالك في اللقاء، وكان من الممكن أن يتعادل الفريق الأبيض إذا كان يوجد وقت أكثر، والثاني لم يبدأ بالتشكيل الأمثل ودخل في اللقاء في وقت متأخر، وكانت من الممكن أن تزيد النتيجة".

كيروش يعلن استبعاد لاعبي المصري وبيراميدز من كأس العرب

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس: " من المؤسف أن لاعبي بيراميدز والمصري لن يكونوا معنا في بطولة كأس العرب، وتلك البطولة ستكون أفضل تحضير لأمم أفريقيا.

وأكمل: " هدفنا تحقيق بطولة كأس العرب، لندخل أمم أفريقيا بشكل ونفسية مرتفعة، وهذا ما يسعى إليه الجميع هنا".

وجاء قرار استبعاد كيروش للاعبي المصري وبيراميدز، بسبب لعب الفريقين لقائات دور الـ32 من كأس الكونفدرالية وهو ما سيتضارب مع مباريات كأس العرب.

قائمة منتخب مصر المبدئية في كأس العرب

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – محمد أبو جبل (الزمالك) – محمد بسام (طلائع الجيش) – محمد صبحي (فاركو)، الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك) – أيمن أشرف (الأهلي) – محمد حمدي (بيراميدز) – حسين السيد (بيراميدز) – محمود حمدي "الونش" (الزمالك) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – محمود علاء (الزمالك) – علي جبر (بيراميدز) – أحمد حجازي (اتحاد جدة) – باهر المحمدي (الإسماعيلي) – أكرم توفيق (الأهلي) – أحمد فتحي (بيراميدز) – أحمد توفيق (بيراميدز) – محمد هاني (الأهلي).

الوسط: طارق حامد (الزمالك) – مهند لاشين (طلائع الجيش) – حمدي فتحي (الأهلي) – عمرو السولية (الأهلي) – نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) – عبد الله السعيد (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – رمضان صبحي (بيراميدز) – أحمد رفعت (المصري) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – حسين الشحات (الأهلي) – مصطفى فتحي (الزمالك) – أحمد سمير (طلائع الجيش)، الهجوم: صلاح محسن (الأهلي) – محمد شريف (الأهلي) – حسام حسن (الأهلي)