فيديو- أميرة العادلى عن تطوير التعليم: إغلاق السناتر وحده لا يكفى

جدة - نرمين السيد - قالت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إغلاق سناتر الدروس الخصوصية فقط لا يكفى لتحقيق جودة التعليم التى نرجوها فى مصر، مشددة على أهمية أن تكون هناك جودة تعليم متكاملة تبدأ بتنمية مهارات الطالب، وتحسين ارتباطه بالمدرسة والمعلم بشكل كبير.





وأضافت، خلال حوارها لـ برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء أمس الأحد: "نحن بحاجة إلى علاج دائم يضمن ارتباط الطالب بالمعلم والمدرسة، وليس الدروس الخصوصية، لافتة إلى أن المعلمين فى سناتر الدروس الخصوصية غير مؤهلين للتعامل مع المناهج الجديدة. وشددة أميرة العادلى على ضرورة معرفة مدى استيعاب المعلمين للتدريب على طرق التدريس الحديثة حتى يطمئن أولياء الأمور باستيعاب أولادهم لتلك المناهج أيضا. وأشارت إلى أن الأسرة لا بد وأن تترك المساحة للأبناء فى اختيار الكلية المناسبة لهم، كما يجب تغيير نظرة أولياء الأمور لـ التعليم الفنى.

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