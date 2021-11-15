أميرة العادلى: هناك مسافة بين أولياء الأمور ووزارة التربية والتعليم

جدة - نرمين السيد - قالت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشكاوى من منظومة التعليم سواء من الكثافة أو التدريب أو الفصول الدراسية، خلال دور الانعقاد الماضى، والحالى، تجعلنا نشعر أن التعليم أصبح عبء.





وأضافت النائبة، خلال لقائها مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أن العرض الذى قدمته وزارة التربية والتعليم كشف أنه يوجد مسافة بين أولياء الأمور وبين الوزارة. وأشارت إلى أن نتائج الامتحانات ستكون هى التقييم النهائى، وهى التى ستكشف هل حصل المدرس على التدريب اللازم، وبالتالى نجح فى توصيل المعلومة للطالب، وعليه استطاع الطالب أن يستوعب المعلومة أم لا.

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