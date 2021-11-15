/661334/ممثل-الأغلبية-يعلن-صرف-مستقبل-وطن-20-ألف-جنيه-لكل-أسرة-متضررة-فى-أسوان-نتيجة-السيول-والتكفل-بترميم-المنازل-ويؤكد-هذا-واجب-علينا

علق المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، عن أزمة السيول فى أسوان والتى سببت أضرار هائلة على مستوى الأفراد والمبان السكانية.

دوت الخليج

ممثل الأغلبية يعلن صرف «مستقبل وطن» 20 ألف جنيه لكل أسرة متضررة فى أسوان نتيجة السيول

وقال النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، المهندس أشرف رشاد:" إن توجيه الدعم المستمر من السيد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بتوجيه كافة الدعم للمواطن المصري فى مختلف القرى والنجوع وخاصة أن ذلك مستمر وغير مرتبط بحدثٍ ما، وهو ما يضع علينا أيضًا دور كبير فى كل مناطق مصر ولاسيما الظرف الحاصلة فى أسوان".

جاء ذلك خلال حديثه على القناة الأولى المصرية، فى برنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، المهندس أشرف رشاد:" جرى تحرك سريع من حزب مستقبل وطن بشأن الأحداث الواقعة فى أسوان من أول لحظة من خلال أمانات الحزب هناك، حيث تم تقديم مساعدات سريعة لأهالينا فى أسوان، كما جرى انعقاد سريع للأمانة المركزية للوقوف على مدى الأضرار.

النائب أشرف رشاد قافلة مساعدات من مستقبل وطن تصل أسوان يوم الأحد 22 من الشهر الجاري

وأكد النائب أشرف رشاد، على أن حزب مستقبل وطن قرر فورًا صرف إعانة عاجلة لكل أسرة قدرها 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى العمل فورًا على المساهمة فى ترميم وإصلاح المنازل الذى تعرضت لأضرار نتيجة السيول الواقعة فى المحافظة الجنوبية.

وتابع:" سيتم توجيه قافلة كبيرة إلى مستقبل وطن ستتوجه إلى أهالينا فى أسوان، حيث القرى التى تعرضت لهذا الضرر، وهذا ليس تفضلًا إنما انطلاقًا من الدور الذى يقوم به حزب مستقبل وطن.