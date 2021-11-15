/661335/كوبر-سأفوز-على-مصر-إذا-واجهتها-ولا-أتمنى-أن-نتواجه

تحدث هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي للكونغو الديقراطية، حول مواجهته الوارده أمام منتخب مصر في المرحلة الأخير من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كوبر عن مواجهته لمنتخب مصر الواردة بالتصفيات: “إذا واجهت مصر سأحاول الفوز بالمباراة، ولكني لا أريد مواجهة مصر في الوقت الحالي"

وأضاف: "قضيت وقتا طويلا في مصر، بداية من 2015، كان من الصعب أن أكمل مسيرتي بعد كأس العالم 2018".

وأكمل: "لم يحدث أي مشكلة مع الاتحاد أو اللاعبين، ولكن من ناحيتي كنت أشعر أنني أريد تحقيق شيء وحققته بالفعل، ولذلك رأيت أنه من الأفضل أن تنتهي مسيرتي مع مصر".

واختتم: "تلقيت عروضا من أندية مصرية كبيرة بعد الرحيل، ولكن لم تكتمل المفاوضات بيننا في الأخير ولم نتفق".

وتأهل منتخب الكونغو الديقراطية للمرحلة الأخيرة من التصفيات بقيادة هيكتور كوبر بعدما فاز أمس على بنين بنتيجة 2/0.

خطأ في مباراة الكونغو وبنين

وشهدت مباراة الكونجو الديمقراطية وبنين، على أربع تغيرات من قبل الكونجو في أربع فترات مختلفه، ليكسر القانون الرياضي في المباراة، والتي تتم على ثلاث توقيتات مختلفه فقط للتغيرات.

وكشف الحكم الدولي المصري سمير عثمان، عن الحكم في خطأ مباراة الكونجو الديمقراطية وبنين، في لقاء جمع بين المنتخبين اليوم في الجولة السادسة والأخيرة من الدور الأول من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وقال سمير عثمان أن ما جاء في مباراة الكونجو وبنين خطأ مرتكب من الطاقم التحكيم والمراقبين للمباراة، ونتيجة المباراة صحيحة لا يوجد بها أي مساس.

موعد الكشف عن قائمة المنتخب لبطولة كأس العرب

وأعلن كيروش موعد إعلان قائمة المنتخب المصري لخوض بطولة كأس العرب، قائلًا: "سنقوم بإعلانها يوم 19 من الشهر المقبل بعد نهاية مباريات الدوري، للأسف لن يكون متاح لنا ضم لاعبي المصري وبيراميدز بسبب الارتباطات الأفريقية".

وعن الاختيار بين الفوز بكأس أفريقيا أو التأهل لكأس العالم، أجاب كيروش: "كأس العالم هو ملك البطولات وهدفنا الرئيسي، سنسافر إلى الكاميرون بعقلية الفوز والعودة بالبطولة لكن التأهل للمونديال هو هدفنا الرئيسي".

موعد مباراة مصر والجابون

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الجابون في الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة السادسة، بالدور الاول من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، الثلاثاء القادم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر والجابون في الساعة الثالثة مساء، والتي تدخل فيها مصر وهي تضمن التاهل للدور النهائي من تصفيات كأس العالم، بعد تصدرها للمجموعة برصيد 11 نقطة.