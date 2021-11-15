/661336/النائب-أشرف-رشاد-قافلة-مساعدات-من-مستقبل-وطن-تصل-أسوان-يوم-الأحد-22-من-الشهر-الجاري-ويوسف-الحسيني-الناس-دي-مابتتأخرش

أكد النائب أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، على أن حزب مستقبل وطن دائمًا ما يدعوا جميع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة فى عدد كبير من الملفات والتى يأتى على رأسها الأزمات الطارئة، وهو ما حدث فى قطاع غزة، وغيرها من الأحداث.

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جاء ذلك خلال حديثه على القناة الأولى المصرية، فى برنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني.

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ممثل الأغلبية: قافلة مساعدات من مستقبل وطن تصل أسوان يوم الأحد 22 من الشهر الجاري

كما دعا النائب أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأحزاب للمشاركة فى التطورات الأخيرة الحاصلة فى أسوان، مؤكدًا على أن ذلك يأتي فى إطار خدمة أهالينا المتضررين.

وأكد النائب النائب أشرف رشاد، على أن هناك قافلة مساعدات من حزب مستقبل وطن ستصل أسوان يوم الأحد 22 من الشهر الجاري.

ومن جانبه، أثنى الإعلامي يوسف الحسيني على خطوة حزب مستقبل وطن، بشأن تقديم المساعدات العاجلة إلى الأهالي المتضررة فى أسوان، قائلًا:” الناس دي مابتتأخرش”.