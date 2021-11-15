/661337/ربيع-ياسين-مصر-ستتأهل-لكأس-العالم-وقيمة-انتقالي-للأهلي-كانت-100-جنية-فقط

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، أنه متفائل بوجود مصر في كأس العالم في قطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “قناة النهار” “منتخب مصر سوف يتحسن تحت قيادة كارلوس كيروش، ومن الطبيعي أن يكون الأداء غير جيد في البداية لأنه لم يتواجد مع الفريق منذ فترة كبيرة”.

وزاد “متفائل للغاية بوصول مصر لكاس العالم المقبلة، ولا نخشي أي منتخب لأننا نمتلك تاريخ كبير وفريق مدجج بالنجوم، ويكفي تواجد محمد صلاح أفضل لاعب في العالم معنا”.

وتطرق ربيع ساسين للحديث عن قيمة إنتقالة للنادي الأهلي.

وواصل “قيمة إنتقالي للنادي الأهلي كانت 100 جنية، وكنت أحصل على راتب شهري 150 جنية فقط”.

واختتم “حلم كل لاعب في الجيل الماضي كان الحصول على شقة للمعيشة وسيارة فقط، ولم تكن هناك أرقام كبيرة في العقودات مثل التي تحدث حاليا للاعبين”.

ربيع ياسين: كيروش محظوظ بسبب محمد صلاح.. ومستوى الأداء أمام أنجولا غير مقنع

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، أن كارلوس كيروش محظوظ بتواجد محمد صلاح والنني في منتخب مصر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "حضرة المواطن" "النواحي الفردية في منتخب مصر ترجح كافة الفريق خلال المباريات الأخيرة، خاصة أن كارلوس كيروش تواجد مع المنتخب خلال 3 مباريات فقط، ولم يتمكن أن فرض طريقة اللعب أمام اللاعبين".

وزاد "منتخب مصر محظوظ بالمجموعة التي قابلتها خلال المجموعة المؤهلة لكأس العالم، والشوط الأول أمام أنجولا لم نكن متواجدين نهائيا، والشط الثاني عادت النتيجة بالإجتهاد الفردي".

ربيع ياسين يتحدث عن حظوظ مصر للتأهل لكأس العالم

وواصل "لابد أن يكون هناك برنامج إعداد قري للاعبين من أجل مواصلة الأداء الجيد خلال الفترة القادمة، والكرة الشاملة حاليا والأفضل هي الجماعية وليس الاعتماد على الفرديات، ولكن المرحلة الحالية مطلوب فيها هذا الأمر".

واختتم "أمامنا فرصة كبيرة من أجل التأهل لكأس العالم، ولدينا الإمكانيات التي تؤهلنا للصعود لكأس العالم كل مرة، وكيروش أستلم المنتخب من حسام البدري وساعدتة الظروف خاصة الضغط الإعلامي ليس متواجد عليه مثلما كان متواجدا أمام المدرب السابق".