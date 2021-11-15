/661338/ربيع-ياسين-لم-أبخل-على-منتخب-مصر-وأتمنى-أن-تعمل-المدربين-مثلما-كنت-أعمل

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، أنه يرى أن الأفضل لتدريب المنتخبات في مصر والأندية الكبرى هو المدرب الأجنبي فقط.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “قناة النهار” “المدرب الأجنبي لا ينظر للضغط الإعلامي الذي يحدث سواء مع منتخب مصر أو الأهلي والزمالك، فالأفضل تواجده للعمل بطريقة جيدة”.

وواصل “دائما أتحدث على أهمية تواجد المدرب الأجنبي في مصر للمنتخب والأندية الكبرى ولكن لابد أن يكون على المستوى المطلوب، ويلبي إحتياجات المرحلة”.

وزاد “أهم شئ يجب على المدرب هو تحمل الضغوطات، لأن أي مدرب لا يتحمل الضغط سوف يتعرض لعدم التوفيق والفشل في التجربة”.

وتابع “لم أقصر يوما ما في عملي مع المنتخبات، وأتمنى أن يعمل كل مدرب مثلما عملت، وسأكون سعيدا للغاية، وراضي تماما على فترات تواجدي مع منتخبات مصر المختلفة”.

واختتم “أعمل دائما من أجل ظهور عناصرجديدة مع المنتخبات، وكان أخرهم إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، وتوقعت له مستقبل كبير”.

ربيع ياسين: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. ومصر لا تخشى أي منتخب في المرحلة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، أن المدرب المصري لا يأخذ الراحة في تدريب منتخب مصر بسبب الضغوطات الإعلامية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "تفاجئت بعدم تواجد محمد مجدي أفشة في لقاء أنجولا، فهو من أهم اللاعبين داخل منتخب مصر، وعدم مشاركتة غير مفهومة حتى الأن، ويستطيع تسجيل الأهداف وصناعة اللعب، ومحمد شريف يجيد اللعب في مركز الجناح، ولابد من تواجدة في التشكيل الأساسي للفريق".

وزاد "هناك سلبيات لابد من تفاديها خلال الفترة القادمة، حتى نصل إلى كأس العالم، ويجب أن نقدم النصيحة للمدرب حتى تفاديالأخطاء خلال المرحلة المقبلة الهامة لضمان النجاح بشكل مستمر ولصالح مصرنا الحبيبة".

ربيع ياسين

وواصل "أتمنى أن نلعب أمام أي منتخب في التصفية النهائية، ولكن اللعب أمام الجزائر ستكون المباراة صعبة للغاية على الطرفين، ومعظم المنتخبات ليست في حالاتها الكبيرة، والخبرات التي لدينا ستساعدنا في الوصول لكاس العالمط.

وتابع "لدينا أفضل لاعب فيا لعالم حاليا محمد صلاح، بجانب النني ومصطفى محمد وأفشة ولاعبي الأهلي والزمالك".

واختتم "لدينا الإمكانيات الكبيرة ولايجب أن يتم التقليل من لاعبي منتخب مصر وأي منتخب نستطيع اللعب أمامة والصعود بشكل مباشر لكاس العالم القادمة بقطر".