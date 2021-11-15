/661339/ربيع-ياسين-رحلت-عن-تدريب-منتخب-مصر-بمؤامرة-من-أحمد-مجاهد-وساهمت-في-ظهور-إبراهيم-عادل-موهبة-بيراميدز

أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر السابق، أنه حزين من مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، بسبب المؤامرات التي كانت تقام ضده.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “قناة النهار” “الاتحاد المصري لكرة القدم قام بعمل مؤامرة غير مفهومة من أجل الإطاحة بي من منصبي وأنا لم أخطئ تماما، ولكنهم كانورا يرغبوا في رحيلي عن منتخب الشباب”.

وزاد “عملت بكل إخلاص مع منتخب مصر وأتمنى أن تعمل المدربين مثلما كنت أعمل خلال فترة تواجدي، لأنني أخلطت لأعلى درجة وهذا أمر طبيعي أقوم بفعله بشكل مستمر خلال أي مكان أتواجد به”.

وواصل “كنت أحد أسباب ظهور إبراهيم عادل لاعب بيراميدز على الساحة الرياضية، وتحدثت مع جميع المسئولين أن هذا اللاعب سيكون له شأن كبير في كرة القدم المصرية”.

وتابع “تواجدت في كل مكان في مصر من أجل الحصول على المواهب من القرى والأماكن المتواجد بها اللاعبين أصحاب المهارة، ولم أفعل أي شئ يخالف ضميري المهني حتى يتم رحيلي بهذا الشكل”.

واختتم “حزين بسبب الطريقة التي رحلت بها ولكن راضي عن نفسي تماما كل الرضى لأنني لم أقصر يوما ما في عملي”.

ربيع ياسين: كيروش محظوظ بسبب محمد صلاح.. ومستوى الأداء أمام أنجولا غير مقنع

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، أن كارلوس كيروش محظوظ بتواجد محمد صلاح والنني في منتخب مصر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "حضرة المواطن" "النواحي الفردية في منتخب مصر ترجح كافة الفريق خلال المباريات الأخيرة، خاصة أن كارلوس كيروش تواجد مع المنتخب خلال 3 مباريات فقط، ولم يتمكن أن فرض طريقة اللعب أمام اللاعبين".

وزاد "منتخب مصر محظوظ بالمجموعة التي قابلتها خلال المجموعة المؤهلة لكأس العالم، والشوط الأول أمام أنجولا لم نكن متواجدين نهائيا، والشط الثاني عادت النتيجة بالإجتهاد الفردي".

ربيع ياسين

وواصل "لابد أن يكون هناك برنامج إعداد قري للاعبين من أجل مواصلة الأداء الجيد خلال الفترة القادمة، والكرة الشاملة حاليا والأفضل هي الجماعية وليس الاعتماد على الفرديات، ولكن المرحلة الحالية مطلوب فيها هذا الأمر".

واختتم "أمامنا فرصة كبيرة من أجل التأهل لكأس العالم، ولدينا الإمكانيات التي تؤهلنا للصعود لكأس العالم كل مرة، وكيروش أستلم المنتخب من حسام البدري وساعدتة الظروف خاصة الضغط الإعلامي ليس متواجد عليه مثلما كان متواجدا أمام المدرب السابق".