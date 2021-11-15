فيديو- مساء dmc: إنشاء فرع لـ جامعة تكساس الطبية فى مصر.. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء أمس الأحد: "سعينا لهذه الخطوة لفترة طويلة، والحمد لله وقعنا العقد مع جامعة تكساس الطبية، وهى أقدم الجامعات الأمريكية فى المجال الطبى"، لافتا إلى أن هذه هى ثانى مرة تخرج فيها كلية طب من الولايات المتحدة الأمريكية وتكون لها فرع فى مصر
وتابع الدكتور أسامة حمدى: "ما حدث خطوة أولى، وسيكون هناك دراسات جدوى مع مكتب عالمى، فضلا عن مجهود الحكومة المصرية ممثلة فى وزير التعليم العالى الذى جعل توأمة مع النظام الأمريكى فى الطب، والذى هو من أكثر النظم تقدما على مستوى العالم.
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