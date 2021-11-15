فيديو- مساء dmc يعرض تقريرا عن إنقاذ سيدة مشردة فى وضع سيئ

جدة - نرمين السيد - وخلال التقرير تم رصد جهود فريق مؤسسة "معنا" حيث تلقت المؤسسة بلاغا بوجود سيدة مشردة تبلغ من العمر 80 عاما فى الشارع وفى وضع صحى سيئ جدا.

وتحرك فريق المؤسسة إلى السيدة وتم طلب الإسعاف لها حيث تبين أنها تعانى من حادث سيارة وتم نقلها إلى المستشفى.

ويبلغ عدد كبار السن فى 10 دور رعاية اجتماعية 4500 مسن فى 14 محافظة، كما تبلغ ميزانية البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى 164 مليون جنيه.