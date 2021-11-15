جدة - نرمين السيد - وخلال التقرير تم رصد جهود فريق مؤسسة "معنا" حيث تلقت المؤسسة بلاغا بوجود سيدة مشردة تبلغ من العمر 80 عاما فى الشارع وفى وضع صحى سيئ جدا.
وتحرك فريق المؤسسة إلى السيدة وتم طلب الإسعاف لها حيث تبين أنها تعانى من حادث سيارة وتم نقلها إلى المستشفى.
ويبلغ عدد كبار السن فى 10 دور رعاية اجتماعية 4500 مسن فى 14 محافظة، كما تبلغ ميزانية البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى 164 مليون جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- مساء dmc يعرض تقريرا عن إنقاذ سيدة مشردة فى وضع سيئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.