/661341/إبراهيم-حسن-هاني-أبو-ريدة-يدير-كرة-القدم-المصرية-ورفض-تواجد-حسام-حسن-لتدريب-منتخب-مصر

أكد إبراهيم حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن هاني أبو ريدة هو السبب الرئيسي في عدم تدريب حسام حسن الفراعنة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “أون تايم سبورتس” “هاني أبو ريدة هو من يدير كرة القدم المصرية، وحارب لأخر لحظة حتى لا نتواجد في تدريب منتخب مصر”.

وتابع “هاني أبو ريدة يريد دائما تواجد المقربين منه في تدريب منتخبات مصر المختلفة، ولا يبحث عن الكفاءة التدريبية، ودائما حسام وإبراهيم حسن “تقام على قلبه” ولا نعلم ماهي الأسباب التي تدفعه لهذا الأمر”.

وواصل “هناك مسئول كبير في الرياضة المصرية، تحدث مع حسام حسن وأكد له أنه سيكون مدرب منتخب مصر القادم ولكن، بعد ذك تدخل هاني أبو ريدة وأوقف هذا القرار، ولا أستطيع الحديث عن أسم المسئول الذي تحدث معنا”.

وأكمل “كيف لشخص مثل هاني أبو ريد خارج الاتحاد المصري لكرة القدم، وفي نفس الوقت يدير كرة القدم المصرية ويتحكم في المدربين؟ نريد من يرد على هذاا لسئول لإنقاذ كرة القدم المصرية”.

واختتم “حسام حسن كان قريب من تدريب منتخب مصر قبل تواجد كارلوس كيروش، ولكن ما حدث غير مفهوم”.

ربيع ياسين: العدل غائب عن الكرة المصرية تحت قيادة أحمد مجاهد.. وحزين من «البدري وغريب»

أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر السابق، أنه تفاجئ بعدم سؤال حسام البدري وشوقي غريب عليه، عندما كان مصاب بفيروس كورونا.

وأصيب ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر للشباب السابق ببفيروس كورونا، وكان حسام البدري متواجد على رأس القيادة الفنية للمنتخب الاول، وشوقي غريب للمنتخب الأولمبي، ولم يسأل عنه أي أحد منهم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر “قناة النهار” “العدل غائب عن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، ولا يوجد من يعمل لمصلحة كرة القدم المصرية”.

إبراهيم حسن يهاجم أحمد مجاهد

وزاد “شوقي غريب تسلم مهمة منتخب مصر بشكل مريح، وهذا ليس خطأ منه ولكن من المسؤل الذي قام بهذا الأمر، وكان لابد أن يتواجد الكفاءة لهذا المنصب وليس أي شئ أخر”.

وواصل “لا يوجد عدل في الاتحاد المصري لكرة القدم، وقمت بالبحث عن اللاعبين في مصر بالكامل، ثم جاء تولى مسئولية المنتخب الأولمبي بشكل غريب”.

واختتم “يجب تغيير طريقة التفكير لصالح الرياضة المصرية، من أجل النهوض بكل شئ خاص بالكرة، ولكن حتى الأن غير متواجد العدل في الرياضة المصرية”.