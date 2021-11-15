خالد جلال: موسيماني مدرب جيد.. حزين من النقاز وساسي.. رحيل مروان حمدي عن الزمالك قرار خاطئ.. مصطفى فتحي يستحق المشاركة أساسياً

/661342/خالد-جلال-موسيماني-مدرب-جيد-حزين-من-النقاز-وساسي-رحيل-مروان-حمدي-عن-الزمالك-قرار-خاطئ-مصطفى-فتحي-يستحق-المشاركة-أساسيا

أكد خالد جلال، المدير الفني لنادي البنك الأهلي، أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، يمتلك العديد من البطولات مع الأهلي ومدرب قدير يستحق الشكر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “جمهور التالتة” بفقرة السبورة “موسيماني مدرب كويس، وأتعجب من الانتقادات التي توجه له، ولكنه مدرب جيد وفاز بالعديد من الألقاب مع الأهلي وهذا يشفع له”.

وزاد “حزين للغاية من حمدي النقاز بسبب رحيلة عن الزمالك، وكنت أتمنى تواجده مع البنك الأهلي، وفرجاني ساسي خسر كتير بعد التواجد في الدوري القطري، ومركز وسط الملعب تأثر بغيابة، ولكن إمام عاشور يحتاج للتركيز فقط بعض الشئ وسيعوض خير معوض للاعب التونسي”.

وتابع “مصطفى فتحي لاعب مميز للغاية، ويستحق المشاركة أساسيا مع الزمالك خلال الفترة القادمة، أما بالنسبة لمروان حمدي مهاجم الفريق السابق والمنتقل حديثا لسموحة، فهو كان يتمنى تواجدة مع الزمالك هذا الموسم لأنه لاعب كبير ويستحق المشاركة ومفيد للفريق”.

واختتم “أتمنى تجديد تعاقد أشرف بن شرقي مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، لأنه من الركائز الهامة للفريق، وتعويض رحيلة لن يكون سهلا على الإطلاق”.

خالد جلال: أتمنى فوز الزمالك بالدوري هذا الموسم.. الأهلي الأفضل حاليا بالنتائج.. ومعلول وبن شرقي الثنائي الخارجي الممتاز

أكد خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلي، أنه يتمنى بقاء أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “جمهور التالتة” بفقرة السبورة “أشرف بن شرقي لاعب جيد وأتمنى تواجدة بشكل مستمر مع نادي الزمالك لأنه من الركائز الهامة لفريق، أما بالنسبة لغياب طارق حامد عن قائمة منتخب مصر الأخيرة، فيرى أن ذلك بسبب رغبة المدرب بتواجد اللاعبين الذين يرغب في تواجدهم لكل مرحلة، ولكن غيابة مؤثر عن الفراعنة وظهر ذلك في المباراة الأخيرة”.

وواصل “محمد مجدي افشة لاعب الأهلي يستحق المشاركة أساسيا مع منتخب مصر، ويقدم مستويات جيدة مع الفريق وساهم في الفوز على الزمالك في اللقاء الأخير، ودائما عندما يفوز الفريق ينسب الفوز للاعبين، وفي حالة الخسارة يكون المدرب فقط، وهذا ما حدث مع كاريترون”.

وتابع “بطولة الدوري المصري هذا الموسم صعبة، والتبؤ بها غير وارد والمنافسة علىاللقب ستكون بين الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز، وارى أن الثنائي الأول سيكون لهم التركيز والفرصة الأكبر للفوز ولكن من الصعب التكهن بإسم الفريق الفائز حاليا”.

خالد جلال

وأردف “أهم صفقات البنك الأهلي هذا الموسم هي بقاء كريم بامبو وإسحاق يعقوبو، وأحمد ياسين، وهذا اللاعب من الممكن أن يلعب للأهلي أو الزمالك وسيكون هناك تركيز كبير معه خلال الفترة المقبلة لأنه من الركائز الأساسية، وتمنى فوز الزمالك هذا الموسم ببطولة الدوري والحفاظ عليها”.

واختتم “الأهلي أفضل فريق بعد مرور 3 جولات بالدوري المصري هذا الموسم، والنقاط تتحدث عن مستويات الفريق مؤخرا، ورفض الحديث عن تدريب منتخب مصر أو العودة لنادي الزمالك من جديد، ولكنه أكد أنه سيكون شرف كبير تدريب الفراعنة، ولكن التركيز حاليا مع البنك الأهلي فقط، ومعلول وبن شرقي الثنائي الخارجي الأفضل في الدوري المصري”.