/661344/خالد-جلال-التوفيق-ساند-الأهلي-في-مباراة-الزمالك-الأخيرة-وغياب-الضغط-الجماعي-سبب-زيادة-النتيجة-وأوباما-يستحق-الشكر

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “جمهور التالتة” “الزمالك خسر أمام الأهلي بهذه النتيجة الكبيرة، بسبب عدم الضغط الجيد من لاعبي الزمالك خلال الشوط الأول، ويوسف أوباما كان له دور كبير خلال هذا الشوط وتحرك كثيرا ولكن دون مساعدة من باقي لاعبي الفريق”.

وتابع “الغضط الفردي خلال المباريات يتعب اللاعب الذي يقوم بالمجهود فقط، بينما الضغط الجماعي هو الأفضل للفريق من أجل الاستحواذ على الكرة بشكل سريع، وهذا الأمر لم يحدث خلال مباراة الأهلي، ومستوى الزمالك خلال الشوط الأول كان به شئ مهدر، والتوفيق كان حليف الأهلي خلال المباراة”.

وزاد “الزمالك تمكن من العودة للمباراة، ويحسب للاعبين هذا الأمر لأنه من أساسيات الفرق الكبرى العودة للمباراة بعد النتيجة الكبيرة التي حدثت، وأقول دائما أن مباريات الأهلي والزاملك تعتمد على حالة اللاعبين فقط خلال المباراة”.

واختتم “كاريترون أدار الشوط الثاني في مباراة الأهلي بشكل جيد، وشارك مصطفى فتحي، وخروج إمام عاشور أفاد الزمالك، وعيب الأهلي في هذا الشوط الرجوع للدفاع بالرغم من تسجيل هدفين، وأنتابني الذهول خلال المباراة بعد الوصول لخمسة أهداف”.

خالد جلال: أتمنى فوز الزمالك بالدوري هذا الموسم.. الأهلي الأفضل حاليا بالنتائج.. ومعلول وبن شرقي الثنائي الخارجي الممتاز

أكد خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلي، أنه يتمنى بقاء أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “جمهور التالتة” بفقرة السبورة “أشرف بن شرقي لاعب جيد وأتمنى تواجدة بشكل مستمر مع نادي الزمالك لأنه من الركائز الهامة لفريق، أما بالنسبة لغياب طارق حامد عن قائمة منتخب مصر الأخيرة، فيرى أن ذلك بسبب رغبة المدرب بتواجد اللاعبين الذين يرغب في تواجدهم لكل مرحلة، ولكن غيابة مؤثر عن الفراعنة وظهر ذلك في المباراة الأخيرة”.

وواصل “محمد مجدي افشة لاعب الأهلي يستحق المشاركة أساسيا مع منتخب مصر، ويقدم مستويات جيدة مع الفريق وساهم في الفوز على الزمالك في اللقاء الأخير، ودائما عندما يفوز الفريق ينسب الفوز للاعبين، وفي حالة الخسارة يكون المدرب فقط، وهذا ما حدث مع كاريترون”.

وتابع “بطولة الدوري المصري هذا الموسم صعبة، والتبؤ بها غير وارد والمنافسة علىاللقب ستكون بين الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز، وارى أن الثنائي الأول سيكون لهم التركيز والفرصة الأكبر للفوز ولكن من الصعب التكهن بإسم الفريق الفائز حاليا”.

خالد جلال يحلل لقاء القمة بين الزمالك والأهلي

وأردف “أهم صفقات البنك الأهلي هذا الموسم هي بقاء كريم بامبو وإسحاق يعقوبو، وأحمد ياسين، وهذا اللاعب من الممكن أن يلعب للأهلي أو الزمالك وسيكون هناك تركيز كبير معه خلال الفترة المقبلة لأنه من الركائز الأساسية، وتمنى فوز الزمالك هذا الموسم ببطولة الدوري والحفاظ عليها”.

واختتم “الأهلي أفضل فريق بعد مرور 3 جولات بالدوري المصري هذا الموسم، والنقاط تتحدث عن مستويات الفريق مؤخرا، ورفض الحديث عن تدريب منتخب مصر أو العودة لنادي الزمالك من جديد، ولكنه أكد أنه سيكون شرف كبير تدريب الفراعنة، ولكن التركيز حاليا مع البنك الأهلي فقط، ومعلول وبن شرقي الثنائي الخارجي الأفضل في الدوري المصري”.