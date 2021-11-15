فيديو- أرقام صادمة.. تعرف على عدد المصابين بـ السكر فى مصر

وقال، خلال حواره لـ برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سى بى سى"، إن هناك ما يقارب 8 ملايين مصاب بالسكر داخل مصر و463 مليون شخص على مستوى العالم.
وأضاف أن أعداد المصابين بالسكر فى تزايد واضح حول العالم، وأصبحنا نرى أطفال مصابين بالسكر الثانى، متابعا: سكر النوع الثانى كان مقتصر على كبار السن فقط ولكن الآن أصبح منتشرا بين الأطفال، لافتا إلى أن مواطنى المنطقة العربية وبعض المناطق الأخرى لديهم استعداد عالٍ للإصابة بمرض السكر.
وأشار أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد إلى أن زيادة الوزن ترتبط ارتباطا وثيقا بالإصابة بالسكر، مشيرا إلى أن 30% من أصحاب السمنة مصابين بالنوع الثانى من السكر.
وأكد أن الشباب وطلاب الجامعات لديهم استعداد للإصابة بالسكر والكبد الدهنى، بنسبة 30% وفقا للدراسة التى تم إجراءها مؤخرا على عدد من الطلاب، مشددا على أن الوجبات السريعة سبب رئيس من أسباب الإصابة بالسكر والسمنة.
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