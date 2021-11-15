ما السن التى تنتهى عندها كفالة اليتيم؟.. الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - وقالت "الإفتاء"، ردا على سؤال: ما السِّنُّ أو المَرحَلَة التى يبلغها اليتيم لتنتهى فيها كفَالتُه؟، على صفحتها الرسمية بـ موقع فيسبوك.

وأضافت: "كفالة اليتيم من أجَلِّ الأعمال وأعظمها، لأنَّ فى الكفالة جبرًا لضعْف اليتيم، وقيامًا مقامَ عائله الذى فقده، وإنما ينجبر الضعف باستغناء اليتيم عن غيره وقدرته على القيام بنفسه، وهذا يقتضى أنَّ الكفالة لا تتوقف بمجرد بلوغه، بل تستمر حتى استغنائه عن الناس وبلوغه الحد الذى يكون فيه قادرًا على الاستقلال بشؤونه والاكتساب بنفسه".

وتابعت: "فالكفالة باقية ما بقيت الحاجة إليها، وأجْرها مُستَمِرٌّ ما دام مُقتَضِيها باقيًا، وهو أمر يخضع لحالته وقدراته الذاتية واستعداده النفسى، كما يخضع للعرف والنظام المجتمعى وطبيعة العصر الذى يحيا فيه".