اليوم .. آخر مهلة لرفع صناديق التبرعات من المساجد

جدة - نرمين السيد - تنتهى اليوم الإثنين، المهلة المحددة من وزارة الأوقاف، لرفع وجرد صناديق التبرعات من المساجد، حيث شددت الوزارة على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف بسرعة رفع أى صناديق من صحن المسجد لحين إنهاء إجراءات فتحها بمعرفة اللجان المشكلة، وسيتم قبل غدا الاثنين.





وشددت وزارة الأوقاف، على أن من يخالف قرار إزالة صناديق التبرعات من المساجد، يعرض نفسه للمساءلة القانونية لما يمثله ذلك من جمع للأموال فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا واستغلال للوظيفة العامة فى جمع الأموال بدون وجه حق، حيث ستتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين سواء من العاملين بالأوقاف أو من غيرهم باعتبار أن المخالفة تقع تحت طائل جمع الأموال خارج نطاق القانون. وأوضحت، أن مديريات الأوقاف سوف تقوم برفع أى صندوق تجده بعد المدة المحددة بمعرفتها، مع تحرير محضر جمع مال خارج إطار القانون للمخالف أيا كان، مع تشكيل لجان معتمدة بكل مديرية لتنفيذ ذلك، وتكليف إدارات المتابعة والتفتيش بتكثيف المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد تقاريرها وإبلاغ الشئون القانونية بالديوان العام والمديريات الإقليمية لاتخاذ اللازم تجاه أى مخالف.

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