الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم.. شبورة وأمطار خفيفة.. القاهرة 26

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.





وقال خبراء الأرصاد، إن البلاد من المتوقع أن تشهد شبورة مائية كثيفة من 5 إلى 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تشهد البلاد أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الغربية "السلوم- مطروح- الضبعة" على فترات متقطعة ومناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 30 % تقريبا. وأضافوا أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 26 17 الإسكندرية 26 18 وادى النطرون 25 18 طنطا 26 17 شبين الكوم 26 17 دمنهور 25 18 بلطيم 26 17 مطروح 24 18 السلوم 24 16 سيوة 25 15 بورسعيد 26 19 دمياط 26 19 الزقازيق 26 18 المنصورة 26 18 الإسماعيلية 26 17 السويس 27 19 العريش 26 19 رفح 27 18 رأس سدر 27 17 نخل 26 11 نويبع 25 21 طابا 25 20 كاترين 20 12 الطور 26 20 شرم الشيخ 30 20 الغردقة 29 20 مرسى علم 28 19 الفيوم 28 16 بنى سويف 27 16 المنيا 27 16 أسيوط 28 17 سوهاج 28 17 قنا 30 16 الأقصر 30 19 أسوان 32 20 إدفو 32 20 أبوسمبل 31 20 الوادى الجديد 30 18 شلاتين 28 19 أبو رماد 28 19 حلايب 26 20 رأس حدربة 26 20

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