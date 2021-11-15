احذروا تقلبات الخريف.. الأرصاد تعلن حالة الطقس فى 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن البلاد ستشهد خلال الأيام الـ 6 المقبلة انخفاضا فى درجات الحرارة، يصاحبه وجود شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق على مستوى الجمهورية.

حالة الطقس

وكان خبراء الأرصاد قد توقعو أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وقال خبراء الأرصاد، إن البلاد من المتوقع أن تشهد شبورة مائية كثيفة من 5 إلى 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تشهد البلاد أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الغربية "السلوم- مطروح- الضبعة" على فترات متقطعة ومناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 30 % تقريبا.