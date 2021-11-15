اليوم.. الجامعات تبدأ تطبيق قرار منع دخول الطلاب إلا بـ شهادة لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - تبدأ الجامعات المصرية فى مختلف المحافظات، اليوم الإثنين، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021م بشأن حظر دخول العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب لحرم الجامعة، لمن لم يتلق أى من اللقاحات المضادة لـ كورونا.





وكان رئيس مجلس الوزراء قد قرر عدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على لقاح كورونا، وأيضًا عدم السماح لأى موظف بالدخول إلى مقر عمله إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، ويستثنى من ذلك فى حالة وجود عذر مرضى مقبول مع إجراء تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول ويكرر ذلك أسبوعيًا. وكان الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، قد أكد أن الجامعة ملتزمة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من تفشى وباء فيروس كورونا المستجد، ومنها التشديد على أهمية ارتداء الماسك الطبى، ومراعاة التباعد الاجتماعى فى قاعات المحاضرات، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات.

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