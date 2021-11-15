/661345/مواعيد-مباريات-اليوم-الإثنين-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الاثنين مباريات هامه فى مختلف ملاعب العالم، مواجهة أيرلندا ضد إيطاليا فى تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات تصفيات أوروبا إيرلندا الشمالية ضد إيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء سويسرا ضد منتخب بلغاريا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء النمسا ضد مولدوفا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء إسكتلندا ضد الدانمارك الساعة العاشرة إلا ربع مساء ألبانيا ضد أندورا الساعة العاشرة إلا ربع مساء بولندا ضد المجر الساعة العاشرة إلا ربع مساء سان مارينو ضد إنجلترا الساعة العاشرة إلا ربع مساء مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية كينيا رواندا الساعة الثالثة عصرا ليبيا أنجولا في تمام الساعة الثالثة عصرا ناميبيا أمام نظيرة توجو في تمام الساعة الثالثة عصرا النيجر أمام جيبوتي الساعة السادسة مساء غينيا بيساو أمام السودان في تمام الساعة السادسة مساء

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