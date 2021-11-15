/661346/موعد-مباراة-إنجلترا-وسان-مارينو-في-تصفيات-كأس-العالم

يدخل منتخب إنجلترا مباراته اليوم الإثنين أمام نظيرة سان مارينو، عندما يحل منتخب "الأسود الثلاثة" ضيفا على منافسه فى المواجهة التي من المقرر إقامتها فى تمام الساعة العاشرة إلا الربع على ستاد "سان مارينو ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الـ11 من تصفيات كأس العالم 2022، قبل جولة واحدة من النهاية، برصيد 23 نقطة وبفارق 3 نقاط عن بولندا الوصيف، بينما تتذيل سان مارينو الترتيب بدون أي نقطة حتى الآن.

وتنقل الشبكة مباراة سان مارينو وإنجلترا في تصفيات كأس العالم أوروبا عبر قناة beIN sports 2 HD Premium.

ترتيب مجموعة إنجلترا في تصفيات كأس العالم 2022 إنجلترا 23 نقطة بولندا 20 نقطة ألبانيا 15 نقطة المجر 14 نقطة أندورا 6 نقاط سان مارينو بدون رصيد.

البرتغال ضد صرييا

انتهت أحداث مباراة البرتغال وصربيا في ختام المجموعة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الأخير.

وبهذه النتيجة يفقد رفاق كريستيانو رونالدو بطاقة التأهل المباشرة لبطولة كأس العالم، وينتظر مواجهة الملحق للبطولة للقارة العجوز.

وافتتح ريناتو سانشيز مهاجم منتخب البرتغال سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، من خلال مجهود فردي لسانشيز ويراوغ مدافعي صربيا ويسدد كرة قوية في الشباك.

وعاد منتخب صربيا في نتيجة المباراة، في الدقيقة 33 من عمر المباراة، عن طريق دوشان تاديتش، من خلال مراوغة وتسديدة قوية ترتطم بدفاعات البرتغال وتصل للحارس ليفقد سيطرته على الكرة وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة جاء ألكسندر ميتروفيتش، بهدف التقدم وهدف الفوز للظفر ببطاقة الأهل من المجموعة الأولى بشكل مباشر لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وتصدر المنتخب الصربي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة من أصل 8 مباريات، في حين احتل منتخب البرتغال المركز الثاني في المجموعة برصيد 17 نقطة.

كريستيانو رونالدو

نجح البرتغالي كلايستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد، من تحقيق لقب أفضل لاعب في شهر أكتوبر داخل الشياطين الحمر.

وشارك كريستيانو رونالدو في الشهر اكتوبر الماضي مع مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي وبطولة دوري أبطال أوروبا.