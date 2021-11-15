أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تبدأ الحكومة تطبيق القرار الذى اتخذته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا خلال اجتماعها يوم 17 أكتوبر الماضى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح بدخول أى موظف بكافة قطاعات الدولة لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع.

القاهرة

يتوجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، صباحًا، على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى، إلى المجر، فى زيارة رسمية.

القاهرة

تنطلق، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال مؤتمر العمل الإنسانى والتطوعى فى عصر الريادة المجتمعية، وذلك بالتنظيم المشترك مع إدارة منظمات المجتمع المدنى بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة لشؤون الهجرة الدولية وبرنامج متطوعى الأمم المتحدة.

القاهرة

يُعقد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماع لفريق العمل المفتوح العضوية المنبثق عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والمخصص لمراجعة "مشروع الإعلان العربى لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة"، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلى الجهات المختصة فى الدول الأعضاء.

القاهرة

تُسَلِّم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساءً، جوائز مسابقة "الدكتورة رتيبة الحفنى" للموسيقى والغناء والتى صاحبت فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ30، وذلك على مسرح النافورة، بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

القاهرة

تنظم كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، فى الخامسة مساءً، الملتقى الثقافى الأسبوعى، تحت عنوان "الجمهورية الجديدة.. الفلسفة والأهداف"، تحت رعاية أ.د محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأ.د محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة أ.د عطية الطنطاوى القائم بأعمال عميد الكلية، وإشراف أ.د أميرة شوقى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أسيوط

تستقبل جامعة أسيوط المطران نيقولاوس هنرى تيفينان سفير الفاتيكان فى القاهرة، وذلك فى إطار الدور التنويرى والحضارى للجامعة، والذى يحث على نبذ خطاب الكراهية والعنف وإرسال قيم التسامح والمحبة والرحمة وقبول الآخر، وهى الرسالة التى تحرص الجامعة على تعزيزها من خلال مختلف الفعاليات التى تنظمها والخدمات التى تقدمها لمختلف محافظات الصعيد.

واشنطن

يبدأ وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن جولة أفريقية، تستمر حتى 20 نوفمبر الجارى، يزور خلالها كينيا ونيجيريا والسنغال.

ديربان

تنطلق، فى مدينة ديربان بجنوب أفريقيا، النسخة الثانية من معرض التجارة البينية الإفريقية IATF2021، ويستمر حتى 21 نوفمبر الجارى، بمشاركة مصرية.

كييف

يلتقى وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ناتو ينس ستولتنبرج فى بروكسل؛ لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

فيينا

تفتتح الدكتورة غادة والى، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة الاجتماع الأول للشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد "جلوب إيه"، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، برئاسة إسبانيا.

فيينا

تبدأ النمسا فرض عزل على غير الملقحين ضد كورونا أو الذين لم يتعافوا من كورونا من أجل الحد من الارتفاع الكبير فى عدد الإصابات.

باريس

تبدأ وزارة التربية الوطنية الفرنسية فى إعادة فرض ارتداء الكمامة فى مدارس البلاد.

القاهرة

تنطلق مباراتا نصف نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا للسيدات لكرة القدم فى نسختها الأولى "مصر 2021"، على ملعب السلام، حيث يلتقى الجيش الملكى المغربى مع هاساكاس ليديز الغانى، ويواجه ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى نظيره مالابو كينجز الغينى.

القاهرة

يخوض نادى الزمالك مباراة ودية أمام "مستقبل وطن"، أحد أندية القسم الثالث، فى الثالثة عصرًا، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

القاهرة

تستضيف جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتينى، فريق عمل مسلسل "شيخ العرب همام"، حيث تستضيف الندوة الكاتب عبد الرحيم كمال، والمخرج حسنى صالح، والدكتورة لميس جابر، والفنان سامح الصريطى، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثقافى والفنى للعام الجامعى 2021/ 2022.

القاهرة

يعرض نادى "سينما المرأة"، الذى يقيمه المركز القومى للسينما، برئاسة السيناريست "زينب عزيز"، 6 أفلام ضمن فعالياته، وذلك فى السابعة مساءً، بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.