حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة على كافة الأنحاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين ، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين:

القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة

والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة

ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة

وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة

وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة

وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة