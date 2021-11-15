وزارة الصحة : حملات التطعيم بلقاح كورونا تشمل خطوط المترو الثلاثة والقطارات

قالت وزارة الصحة والسكان، أن حملة التطعيمات بلقاح كورونا في مترو الانفاق مستمرة وسيتم التوسع في عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا في كافة محطات مترو الأنفاق لتشمل الخطوط الثلاثة، بالإضافة إلى محطات القطارات تباعًا، وتشمل محطات قطار (رمسيس بالقاهرة، الجيزة، المنيا، قنا، وسيدي جابر بالإسكندرية)، مضيفًا أنه سيتم تثبيت مراكز لتسجيل وتلقي اللقاح أيضًا بعدد من الأسواق التجارية "المولات" وتشمل (السراج مول، كايرو فيستيڤال سيتي مول ، مول العرب، مول مصر ، سراج مول، سيتي ستارز).

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أعلن بدء العمل بمراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا المتمركزة داخل محطات "مترو الأنفاق"، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل، ضمن حملة "معًا نطمئن سجل الآن"، فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع فى تلقى المواطنين لقاحات فيروس كورونا للتصدى للجائحة.

وأشار إلى أن اليوم الأول من بدء العمل بمراكز اللقاح داخل مترو الأنفاق، اول أمس السبت، شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين للتسجيل وتلقى اللقاح، حيث تم تطعيم 500 مواطن خلال الساعات الأولى من خلال مركزى التطعيم المثبتين بمحطة "السادات".

ولفت إلى أنه جار العمل على تثبيت 14 مركزًا لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا حيث يتضمن 6 مراكز داخل المحطات التبادلية وتشمل (السادات، الشهداء والعتبة)، بمعدل مركزين بكل محطة، بالإضافة إلى 8 مراكز أخرى في المحطات ذات الكثافة العالية وتشمل (شبرا الخيمة، كلية الزراعة، روض الفرج، جمال عبدالناصر، سعد زغلول، السيدة زينب، المرج الجديدة وحلوان).

وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 97 نقطة لتسجيل المواطنين لتلقي لقاحات فيروس كورونا داخل محطات المترو، وذلك للتيسير على المواطنين في التسجيل وتوجيههم على الفور لتلقي اللقاح بالمراكز القريبة في طريقهم داخل المترو، حيث تم توزيع نقاط التسجيل لتشمل 70 نقطة تسجيل داخل شباك التذاكر بكافة محطات المترو، و 15 نقطة تسجيل موزعين على المحطات التبادلية والأكثر كثافة، بالإضافة إلى 12 نقطة تسجيل الخاصة بتسجيل شكاوى المواطنين المربوطة بمركز معلومات مجلس الوزراء.