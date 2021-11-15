الإدارة العامة للمرور تقرر غلق طريق القطامية ــ العين السخنة فى الاتجاهين...

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن السعيد مساعد وزير الداخلية، قبل قليل، إغلاق طريق القطامية العين السخنة في الاتجاهين ، أمام حركة المرور بسبب وجود شبورة مائية تعيق الرؤية أمام قائدى السيارات، منعًا لوقوع حوادث مرورية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.

وجهزت الإدارة العامة للمرور غرفا للطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، تحسبا لتقلبات الطقس أو سقوط أى أمطار أو ظهور الشبورة، استعدادا لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس وهطول أمطار رعدية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.