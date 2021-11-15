/661347/تعرف-على-موعد-مباراة-أيرلندا-الشمالية-ضد-إيطاليا-في-تصفيات-كأس-العالم

يواجه منتخب إيطاليا نظيره أيرلندا الشمالية، على ملعب “ويندسور بارك”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

لعب منتخب إيطاليا، 7 مباريات في مشوار تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، مقسمين ما بين 4 إنتصارات و3 تعادلات.

كما خاض منتخب إيرلندا الشمالية، 7 لقاءات في تصفيات المونديال، ما بين فوزين وتعادلين و3 هزائم بالترتيب.

تشكيل إيطاليا المتوقع

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: ايمرسون – بونوتشي – اتشيربي – دي لورينزو

خط الوسط: لوكاتيلي – جورجينو – باريلا

خط الهجوم: انسيني – بيلوتي – كييزا.

البرتغال ضد صرييا

انتهت أحداث مباراة البرتغال وصربيا في ختام المجموعة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الأخير.

وبهذه النتيجة يفقد رفاق كريستيانو رونالدو بطاقة التأهل المباشرة لبطولة كأس العالم، وينتظر مواجهة الملحق للبطولة للقارة العجوز.

وافتتح ريناتو سانشيز مهاجم منتخب البرتغال سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، من خلال مجهود فردي لسانشيز ويراوغ مدافعي صربيا ويسدد كرة قوية في الشباك.

وعاد منتخب صربيا في نتيجة المباراة، في الدقيقة 33 من عمر المباراة، عن طريق دوشان تاديتش، من خلال مراوغة وتسديدة قوية ترتطم بدفاعات البرتغال وتصل للحارس ليفقد سيطرته على الكرة وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة جاء ألكسندر ميتروفيتش، بهدف التقدم وهدف الفوز للظفر ببطاقة الأهل من المجموعة الأولى بشكل مباشر لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وتصدر المنتخب الصربي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة من أصل 8 مباريات، في حين احتل منتخب البرتغال المركز الثاني في المجموعة برصيد 17 نقطة.