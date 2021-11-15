الشبورة تغلق طريق القطامية - العين السخنة

جدة - نرمين السيد - وأهابت المرور بقائدى المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم. جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت طقس، اليوم الإثنين، لافتة إلى وجود شبورة مائية على الطرق الساحلية والزراعية، لافتة إلى سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية مع انخفاض فى درجات الحرارة.

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