انت الان تتابع تفاصيل خبر شبورة وأمطار خفيفة فى هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل، مائلا للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على جميع الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وكشف الخبراء أن البلاد ستشهد شبورة مائية كثيفة وخصوصا خلال الفترة من من 5 إلى 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتشهد البلاد أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الغربية “السلوم – مطروح – الضبعة” على فترات متقطعة، ومناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 26 17

الإسكندرية 26 18

وادى النطرون 25 18

طنطا 26 17

شبين الكوم 26 17

دمنهور 25 18

بلطيم 26 17

مطروح 24 18

السلوم 24 16

سيوة 25 15

بورسعيد 26 19

دمياط 26 19

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الإسماعيلية 26 17

السويس 27 19

العريش 26 19

رفح 27 18

رأس سدر 27 17

نخل 26 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 26 20

شرم الشيخ 30 20

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 28 16

بنى سويف 27 16

المنيا 27 16

أسيوط 28 17

سوهاج 28 17

قنا 30 16

الأقصر 30 19

أسوان 32 20

إدفو 32 20

أبوسمبل 31 20

الوادى الجديد 30 18

شلاتين 28 19

أبو رماد 28 19

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20