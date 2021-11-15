24 اقتراح على طاولة شكاوى النواب..اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقداجتماعاتها اليوم لمناقشة عدد من الاقتراحات وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوي برئاسة النائب عاطف ناصر لمناقشة الاقتراحات المقدمة من:

دوت الخليج الاقتراحات - الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد حمدي دسوقي: الأول: بشأن عمل مكتب بريد بقرية دير ريفا التابعة لمركز محافظة أسيوط. الثاني: بشأن عمل توسعات بالخطوط الأرضية التابعة للشركة المصرية للاتصالات لمنطقة الأزهر والوليدية بمدينة أسيوط- محافظة أسيوط. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال، بشأن إنشاء مكتب بريد بمنطقة الغنايم شرق التابعة لمركز الغنايم – محافظة أسيوط. - الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب إبراهيم أبو شعيرة: الأول: بشأن إحلال وتجديد مكاتب بريد قريتي الشلاق وأبو طويلة بمدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء. الثاني: بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد الشيخ زويد- محافظة شمال سيناء. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية الحجز بمركز البلينا- محافظة سوهاج. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامي سليم، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية هويس سرابيوم - مركز فايد - محافظة الإسماعيلية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن إنشاء مكتب بريد الرورة بالمنزلة – محافظة الدقهلية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود العزب، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية دقادوس بمركز ميت غمر – محافظة الدقهلية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصمودى، بشأن فتح وتشغيل مكتب بريد بنى بكار - مركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آيات حسين الحداد، بشأن إنشاء مؤسسة تضم ذوى الاحتياجات الخاصة وإنشاء فروع لها في جميع المحافظات. - الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد حمدي دسوقي: الأول: بشأن توفير جهاز قسطرة قلبية لمستشفى المبرة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي – محافظة أسيوط. الثاني: بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية (CT) لمستشفى المبرة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي – محافظة أسيوط. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء عيادة تأمين صحى شاملة بقرية منقباد – محافظة أسيوط. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال، بشأن إنشاء وحدة صحية بجزيرة المخامرة – مركز صدفا – محافظة أسيوط. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مرفت عازر، بشأن تحويل بنك دم مستشفى دماص المركزي التخزيني إلى بنك دم تجميعي – محافظة الدقهلية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد خضر جوهر، بشأن إنشاء وحدة صحية بقرية كفر العرب – مركز طلخا – محافظة الدقهلية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود العزب، بشأن تطوير مستشفى الحميات بمركز ميت غمر – محافظة الدقهلية. - الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد إسماعيل، بشأن إنشاء مستشفى حكومي بعزبة أولاد علام بدائرة حي الدقي – محافظة الجيزة. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامي كامل، بشأن إنشاء مركز للأورام بمركز ومدينة بئر العبد- محافظة شمال سيناء. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن إنشاء وحدة صحية بقرية السواقى التابعة للوحدة المحلية ببنى عياض- مركز أ بو كبير – محافظة الشرقية. - الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب محمد الصمودى، بشأن تحويل مستشفى مطوبس المركزي إلى مستشفى عام وأيضا اعتمادها كمستشفى تدريب زمالة- محافظة كفر الشيخ. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عمل مدارس التمريض على مستوى الجمهورية كمدارس مشتركة تقبل البنين والبنات.

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