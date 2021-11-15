صور.. القاهرة تنفذ قرار دخول العاملين بـ«كارت التطعيم»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بدخول أى موظف لم يتلق التطعيم إلى مقر عمله اعتبارًا من اليوم الإثنين 15 نوفمبر.. كما أنه لن يسمح بدخول المواطنين لأى مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بعد أول ديسمبر المقبل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة وفرت جميع الطعوم بالمجان حرصًا على صحة المواطنين.. كما وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.

وشدد محافظ القاهرة على أنه لن يسمح بدخول العاملين إلى الديوان العام أو أى جهة تابعة للمحافظة دون الحصول على اللقاح اعتبارًا من اليوم وأنه سيتم متابعة هذا الأمر بمنتهى الحزم حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى تواجد قافلة طبية بالديوان لإعطاء اللقاح لمن يحصل عليه بعد.