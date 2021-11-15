عبد العاطى: منع دخول العاملين من اليوم حال عدم الحصول على اللقاح

عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وشدد الدكتور “عبد العاطى” على ضرورة زيادة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية ، مع التأكيد على البدء فى تنفيذ الاجراءات السابق الاعلان عنها بمنع دخول أيا من العاملين إلى مبانى الوزارة إلا بعد الحصول على التطعيم اللازم أو تقديم تحليل كل ثلاث أيام وذلك اعتبارا من يوم ١٥ نوفمبر القادم.

وفى إطار التعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول وجه الدكتور عبد العاطى بالاستمرار فى رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة ، مع مواصلة المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لإستقبال المياه ، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.

واستعرض الدكتور عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات ، موجهاً لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.

الجدير بالذكر أنه تم إزالة ١٦٨٨٩ حالة تعدى على مجرى نهر النيل والترع والمصارف واملاك الرى بمختلف المحافظات بمساحة اجمالية ٣ مليون متر مربع تقريبا حتى تاريخه.

كما تم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع باطوال تصل الى ٣٢١٢ كيلومتر ، وجارى العمل فى ترع بأطوال ٤٥٤٧ كيلومتر اخرى ، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع بأطوال ١٩٥٨ كيلومتر ، ليصل اجمالى الاطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ٩٧١٧ كيلومتر ، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال تصل الى ٤٦٦ كيلومتر وتم تأهيل ٣٠ كيلومتر من المساقى وجارى العمل في باقى الاطوال.

كما وجه الدكتور عبد العاطى بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات ، مع عقد مسابقات بمختلف المحافظات لتكريم التجارب الناجحة والتى تحولت لإستخدام نظم الرى الحديث لتصبح نموذجا لتشجيع باقى المزارعين على هذا التحول.

وفى إطار متابعة موقف المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً ، تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام ، ومشروع تنمية شمال سيناء ، ومشروع تنمية جنوب الوادى.

وفى اطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمى وجه الدكتور عبد العاطى بالإستمرار فى تطوير التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى الوزارة وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه التطبيقات والاستفادة منها على الوجه الأمثل ، وتحديد الوثائق التى تحتاج لإصدارها بطريقة مؤمنة مثل تراخيص المياه الجوفية والشواطئ والنيل وغيرها.

وتشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية ، وحصر موجودات المخازن ، وحصر املاك الوزارة ، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها ، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له ، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في اعمال الصيانة الدورية ، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية ، والتعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية ، وحصر زمامات الرى الحديث ، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة ، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.