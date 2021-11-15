كورونا في مصر.. مستشار الرئيس: الموجة الرابعة مستمرة وكافة اللقاحات موجودة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الدولة المصرية لا تزال فى الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وتابع: "هناك تذبذب فى الحالات التى يتم تسجيلها وتدور حول 900 حالة تقريبا يتم تسجيلها يوميا وعندما تبدأ الإصابات اليومية فى التراجع بشكل كبير نبدأ فى تخطى ذروة هذه الموجة الرابعة ونسجل أعداد قليلة جدا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر"، والذى يعرض على القناة الأولى، أن هناك خبرة مصرية فى التعامل مع جائحة كورونا والوباء تحت السيطرة وأغلب الحالات التى يتم تسجيلها يتم عزلها فى المنزل بجانب المتابعة الطبية، ونسبة قليلة تحتاج إلى الرعاية والحجز فى المستشفيات.

وأوضح أن أي حالة تحتاج للعزل فى المستشفى يتم توجيهها إلى أقرب مستشفى عزل.. وهناك تتبع يومى دقيق لتوافر كل الأجهزة الطبية والمستلزمات ولدينا احتياطى استراتيجى.. واى مريض يحتاج إلى مستشفى عزل يجد المكان".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية: "الدولة تهدف إلى حصول 40 مليون مواطن على اللقاح قبل نهاية العام الجارى.. جميع اللقاحات المتاحة فى العالم متوفرة فى مصر وفق خطة قومية.. جميع اللقاحات متاحة حاليا فى مصر ولدينا حاليا ما بين 72 -75 مليون جرعة.. وهناك تسهيلات شديدة فى الحصول على اللقاح.. ولا يحتاج المواطن إلى التسجيل المسبق ويحصل على اللقاح مباشرة من خلال الرقم القومى.