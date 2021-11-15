«وصله تعذيب حتى الموت»..كواليس عامل قتل ابنه بالمرج

/661353/وصله-تعذيب-حتى-الموتكواليس-عامل-قتل-ابنه-بالمرج

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأثنين، في إلقاء القبض على عامل عذب نجله الطفل حتى الموت بمنطقة المرج، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عامل عذب ابنه حتى الموت بالمرج

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من أحد المستشفيات بالمرج بوصول «ب. أ»، 7 سنوات، جثة هامدة وعلى جسده آثار تعذيب شديد، وأشارت التحريات الأولية أتضح أن وراء إرتكاب الواقعة والد المتوفي، وتم القبض عليه واعترف بإرتكاب الواقعة بقصد تأديبه.

وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق أخر شهدت منطقة المساكن الجديدة بمدينة القنطرة شرق في الإسماعيلية، إصابة عجوز 55 عامًا، بحروق من الدرجة الأولى والثانية في الساقين والذراعين والوجه والصدر وأجزاء من منطقة الظهر وصلت نسبتها إلى 90% من جسده، في حريق اندلع في منزله.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إشارة من مأمور قسم شرطة القنطرة شرق يفيد باندلاع حريق في إحدى المنازل بمنطقة المساكن الجديدة التابعة لمدينة القنطرة شرق، وإصابة حسين إبراهيم عبد الرحمن، 55 عامًا، بحروق من الدرجة الأولى والثانية في الساقين والذراعين والوجه والصدر وأجزاء من منطقة الظهر وصلت نسبتها إلى 90% من جسده، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية برئاسة العميد خالد كامل، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة.

سيارتين إسعاف

وكما دفع الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتين إسعاف لمكان الحادث، وعلى الفور تم نقل المصاب إلي مركز القنطرة شرق الطبي، وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.