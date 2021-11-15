/661354/فرج-عامر-مازال-التحكيم-هو-اضعف-نقطة-في-منظومة-كرة-القدم-المصرية

أعلن فرج عامر، رئيس سموحة السابق، عن إنشاء نادي جديد وذلك عقب خسارة الانتخابات خلال الأيام الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”مازال التحكيم هو اضعف نقطة في منظومة كرة القدم المصرية وللاسف كل ما اصاب التحكيم تم بفعل ايدي من خارج اتحاد كرة القدم الحالي”.

أكد وليد عرفات، رئيس نادي سموحة، أنه سعيد بثقة أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، والفوز برئاسة النادي خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "سأسعى للحفاظ على فريق الكرة بالنادي، وسيكون هناك سياسة مختلفة عن السياسة الماضية لفرج عامر”.

فرج عامر

وزاد "سيكون هناك صرف بشكل قليل على فريق كرة القدم وبأقل التكاليف، وقررت العمل على هذه السياسة من أجل الحفاظ على النادي بالكامل، وتواجدت كـمين صندوق للنادي خلال الفترة من 2013 حتى 2017 وأعرف كل شئ داخل النادي، وسنسعي لتقليل المصاريف على النادي الخاصة بمصروفات اللاعبين والجهاز الفني".

وواصل "أحمد سامي مدرب متميز ومستمر مع الفريق بشكل طبيعي خلال الفترة القادمة، وكان سبب في ظهور مصطفى فتحي مع سموحة خلال الفترة الماضية".

واختتم "فريق كرة الطائرة بسموحة قدم مباريات جيدة للغاية وحصل لعى المركز الثالث في بطولة افريقيا، ونسعى للمنافسة على جميع البطولات خلال الفترة القادمة".