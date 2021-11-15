صناعة النواب تناقش خطة الــ 100 إجراء التي تبنتها الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته..اليوم

/661355/صناعة-النواب-تناقش-خطة-الــ-100-إجراء-التي-تبنتها-الحكومة-لتحفيز-قطاع-الصناعة-وتنمية-صادراتهاليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد ، اجتماعها لمناقشة :

دوت الخليج

لجنة القوى العاملة

طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن "الاجازات الاستثنائية لأصحاب التأمينات المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019".

طلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقي، بشأن " تضرر 104 عامل من العاملين بشركة البلاستيك العالمية من فصلهم التعسفي". - مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقي، بشأن " إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019".

لجنة الصناعة

وتعقد لجنة الصناعة اجتماعها برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة خطة الــ 100 إجراء التي تبنتها الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته، وتحقيق أهداف التنمية المنشودة والتي تأتي ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية.

مناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة دمياط وكفر الشيخ.

الطاقة والبيئة

وتعقد لجنة الطاقة والبيئة اجتماعها برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بدوي، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لقرى (الحصة – كفر الجمال – العمار – إمياى – طنط الجزيرة – ميت كنانة – أجهود الكبرى – كفر علوان – الصفا – إكياد دجوى – جزيرة الأحرار) مركز طوخ بمحافظة القليوبية خاصة وأن هذه القرى بها كافة الخدمات والمرافق.

-مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن عدم الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالطريق العام الرئيسي من قرية الحادثة إلى الدائري وباسوس التابعين لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وتعطل رصف الطريق علماً بأن المحافظة جاهزة لرصف الطريق فور الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي.