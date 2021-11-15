/661356/الموت-يفجع-يسرا-اللوزي-في-والدها-الفنان-محمود-اللوزي

رحل عن عالمنا، في الساعات الأول من صباح اليوم الاتنين، الفنان والمخرج محمود اللوزي، والد الفنانة المتألقة يسرا اللوزي، عن عمر يناهز 63 عاما.

دوت الخليج وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي

وجاء نبأ الوفاة على صفحة الفنان فتحي عبد الوهاب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ كتب: وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي .. ربنا يرحمه ويغفر له".

وكتب محمد العدل ناعيا الفنان: "محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله كان ممثل جميل و كان حبيبي علي المستوي الشخصي الله يرحمة و البقية في حياتك يا يسرا".

عن الفنان محمود اللوزي

ولد الفنان محمود اللوزي في 9 سبتمبر عام 1958، عمل في مجال التمثيل لفترة، ثم سافر إلى أمريكا، وإلى جوار التمثيل عمل بمجال الإخراج المسرحي، وتدريس الإخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، من أهم أفلامه: "ميكروفون"، و"الكنز"، و"إذاعة حب"، وفي الدراما قدم مسلسلات: "الخروج"، و"خاص جدا".

أخر ظهور ليسرا اللوزي

هذا وتألقت يسرا اللوزي في آخر أعمالها بحكايتها الجديدة ضمن حكايات الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا» والتي أتت بعنوان «بالورقة والقلم.

ويشارك في بطولة حكاية «بالورقة والقلم» بجانب يسرا اللوزي كلا من عماد رشاد، نور محمود، علي الطيب، حسام الجندي، لاشينه لاشين، عبد لله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي، وهي من تأليف أمين جمال وإخراج محمد بكير.

قصة حكاية بالورقة والقلم

وتناقش يسرا اللوزي خلال أحداث حكاية «بالورقة والقلم» قضية مهمة عانى منها العديد من الأشخاص في مصر خاصة في دول الصعيد وهي أضرار زواج الصالونات، وما هي الطريقة الأصلح للزواج حتى تكون الحياة الزوجية مستقرة، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد بكير.