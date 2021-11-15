/661361/رجال-سلة-الأهلي-يواجه-الاتحاد-السكندري-في-ذهاب-نهائي-دوري-المرتبط

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الاثنين في ذهاب نهائي دوري المرتبط للمحترفين عندما يواجه فريق الاتحاد السكندري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق المباراة في الثامنة مساء على صالة د حسن مصطفى ، بمدينة 6 أكتوبر ويسبقها مباراة فريق مرتبط الأهلي مع الاتحاد والتي تقام في الخامسة والنصف مساءً.

يذكر أن «رجال سلة الأهلي» بدء رحلته إلى نهائي بطولة دوري المرتبط من خلال الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وقدم خلالها الأهلي عروضًا قوية وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24.

واستكمل «رجال سلة الأهلي» مسيرة الانتصارات في الدورة المجمعة الثانية من خلال الفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة 81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37، وسبورتنج بنتيجة 85-71، ثم تغلب على القناة في دور الـ16 بنتيجة 79-61 ذهابًا، ثم الفوز في مباراة الإياب بنتيجة ٧١-٥٩، ثم الفوز على الاتصالات بنتيجة 74-65 في الذهاب والفوز اعتباريا في العودة، ثم تخطى عقبة الجزيرة بنتيجة 70-69 في الذهاب والفوز إيابًا بنتيجة 76-72.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك بكرة القدم

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة من النادي الأهلي بنتيجة 5/3 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وتأتي الخسائر لنادي الزمالك على جميع الأصعدة، ففي الجانب الفني فقد الزمالك سلسلة اللاهزيمة، حيث لم يخسر الفريق منذ أبريل الماضي لمدة 25 لقاء وكانت أيضاً أمام الأهلي في الدوري الموسم الماضي بالدور الأول.