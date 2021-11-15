عاجل.. المتحدث العسكرى ينشر برومو معرض «إديكس - 2021»

جدة - نرمين السيد - نشر المتحدث العسكرى، اليوم الإثنين، برومو معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إديكس - 2021»، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية.





ويشارك فى المعرض عدد كبير من الشركات العالمية لعرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم.

ويقام معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيدكس - 2021»، بالتزامن مع منتدى القوات الجوية المصرية الدولى الأول والذى يقام فى 28 نوفمبر الجارى، بمشاركة أكثر من 60 دولة من مختلف دول العالم.

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