التعليم العالى تعلن منح برنامج ريشارد بلاشكا للعام 2022-2023

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشون الثقافية والبعثات، حول إعلان هيئة التبادل العلمى النمساوية عن المنح المقدمة من برنامج Richard Plaschka لدراسات ما بعد الدكتوراه.





وأشار التقرير إلى أن البرنامج مخصص للباحثين من ذوى الكفاءة العالية فى مجال التاريخ وعلم الآثار والمهتمين بالدرجة الأولى بالمواضيع المرتبطة بالنمسا، كما يستطيع الحاصلون على زمالة Richard Plaschka بالعمل كباحثين زائرين بأقسام الجامعات والمعاهد بالنمسا، وإجراء دراساتهم المتخصصة فى المكتبات والأرشيف أو المعاهد البحثية.

وأفاد التقرير أن الفئة المستهدفة للمنح هى طلاب الدكتوراه، والحاصلين على درجة الدكتوراه، وطلاب ما بعد الدكتوراه أو الباحثين فى مجال التاريخ وعلم الآثار، وتتراوح مدة البرنامج بين 4 إلى 18 شهرًا.

وأوضح التقرير أنه يشترط فى المتقدمين ضرورة توافر مهارات لغوية كإجادة اللغة الإنجليزية.

وأضاف التقرير أن المنح تشمل: مبلغ شهرى وبدل انتقالات، وتوفير السكن، والتأمين الصحى، ولا تتحمل الإدارة المركزية للبعثات أية نفقات عن هذه المنح.

وللتعرف على المزيد من التفاصيل والشروط والمستندات المطلوبة، ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى التالى:

https://oead.at/en/to-austria/grants-and-scholarships/richard-plaschka-grant

https://typo3.oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/ICM/Scholars/IN_ScholarshipConditions.pdf

https://grants.at/en

جدير بالذكر أن برنامج زمالة Richard Plaschka مقدم من هيئة التبادل العلمى النمساوى (OeAD)، وهى الوكالة النمساوية للتنقل والتعاون الدولى فى مجال التعليم والعلوم والبحوث، كما تشرف هيئة OeAD على التبادل العلمى الدولى والطلاب والعلماء، وتنفذ مشاريع تعليمية دولية.