«تكنولوجيا الترجمة والترجمة الآلية» ندوة علمية بـ«ألسن عين شمس»

جدة - نرمين السيد - ينظم قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس ندوة علمية بعنوان "تكنولوجيا الترجمة والترجمة الآلية"، تحت رعاية أ.د.محمود المتينى، رئيس الجامعة، أ.د.أيمن صالح،نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكليةد وإشراف أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،





وقالت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن، تستهدف الندوة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا، ويحاضر بها أ.فتحى محمد عبد الرؤوف المترجم والمراجع بالأمم المتحدة، وتتم الندوة مقسمة على جزئين، يعقد الجزء الأول يوم السبت الموافق 20 نوفمبر والجزء الثانى يوم السبت الموافق 11 ديسمبر فى تمام السابعة مساء، 2021 فى تمام الساعة السابعة مساء عبر تطبيق Ms Teams. وأشار أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن محاور الندوة تدور مقدمة عن تكنولوجيا الترجمة وفرص العمل التى تتيحها، وبرامج استخراج المصطلحات وترجمتها، وبرامج محاذاة النصوص المترجمة. وللمشاركة وحضور الندوة يرجى التسجيل من هنا.

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