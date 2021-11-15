الخشت يحذر من التهاون فى تطبيق قرارات الحكومة الخاصة بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - حذر رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت من التهاون فى تطبيق قرارات مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى والبحث العلمى بعدم السماح للطلاب والعاملين بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على اللقاح، واستثناء من لديهم عذر مرضى مقبول مع إجراء تحليل (PCR) قبل السماح لهم بالدخول.





وأكد رئيس جامعة القاهرة، اليوم، خلال متابعته الحرم الجامعى والبوابات الرئيسة، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن اللقاحات تهدف إلى تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، بما يساهم فى انتظام الحياة الجامعية ومواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.

واطلع الدكتور الخشت على عدد من شهادات تطعيم الطلاب التى تثبت حصولهم على اللقاح، ونبه عليهم بضرورة الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية خلال تواجدهم داخل الحرم الجامعى أو قاعات المحاضرات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، التزام إدارة الجامعة بقرارات مجلس الوزراء وتكثيف المتابعة الميدانية؛ للتأكد من تنفيذها وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشى وباء فيروس كورونا المستجد داخل الجامعة ومنها؛ ارتداء الماسك الطبى، ومراعاة التباعد الاجتماعى، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمبانى والمدن الجامعية لضمان سلامة جميع المشاركين فى المنظومة التعليمية.

فى سياق متصل، تفقد رئيس جامعة القاهرة، مركز التطعيم الرئيسى بالحرم الجامعى المخصص لتطعيم جميع منسوبى الجامعة سواء بالجرعة الأولى أو الثانية، واطمأن على توافر الجرعات به وانتظام عملية التطعيم.

وأشار الدكتور الخشت إلى أن الجامعة حققت معدلات مرتفعة فى عملية تطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا، من خلال تخصيص 21 مركزا للتطعيم على مستوى الجامعة.