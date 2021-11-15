«القومى لحقوق الإنسان» فى اليوم العالمى للتسامح: مصر تفتح ذراعيها للتعددية

جدة - نرمين السيد - وأكد «القومى لحقوق الإنسان» فى بيان، اليوم، أن التسامح احترام وقبول وتثمين التعددية التى تتسم بها ثقافة عالمنا اليوم، والتسامح هو الاحتفال بالثراء الذى تتسم به أشكال التعبير وإدارة أمورنا الحياتية، وتعدد الآراء ووجهات النظر، بشأن الاعتقاد، والاعراق والسياسات، والتى تمثل الوان المجتمعات المختلفة.

وأكد المجلس فى بيانه أهمية إدراك أن تنوع السلوك الإنسانى، والثقافات العالمية، والحريات الأساسية يجعل العالم أكثر جمالا، كما ان تنامى العنف الذى تشهده العديد من المجتمعات قد زاد من الأهمية الحيوية للتسامح بمفهومه الإيجابى والتفاعلى، ليصبح التسامح هو احترام حقوق الأخرين وحرياتهم، يتعدى مجرد الواجب الأخلاقى، ليصبح احد متطلبات العصر الذى نعيشه، وتقع على الدول مسؤولية سن التشريعات التى تكفل المساواة فى التمتع بحقوق الانسان ودعم التسامح ونبذ العنف، ويصبح التعليم أداة رئيسية تمهد الطريق لتحقيق هذا الهدف.

وشدد المجلس على أن مواصلة التعليم فى مجال التسامح أصبح ضرورة ملحة، ولذا ينبغى أن تسهم السياسات والبرامج التعليمية فى تعزيز التفاهم والتضامن والتسامح بين الأفراد.

وأشاد المجلس باحتضان المجتمع المصرى بجميع أطيافه، وبحضارته الممتدة عبر العقود، القيم والمفاهيم الخاصة بالتسامح الدينى والتعايش السلمى، والتى كانت ومازالت مصدر القوة للمجتمع وأحد اسباب حالة الاستقرار والتنمية التى تشهدها البلاد من تعزيز الحرية الدينية للجميع، وثقافة الحوار والتفاهم بين الأديان، ومكافحة خطاب الكراهية والتعصب.

وكانت مصر دائما على مر العصور تفتح ذراعيها للتعددية والثراء والتنوع الثقافى، الامر الذى اسهم فى تعزيز قوة مصر الناعمة.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة تحتفى فى 16 نوفمبر من كل عام باليوم الدولى للتسامح، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الاحتفال بهذا اليوم، بهدف تحقيق السلام وحياة لائقة بالإنسان فى مختلف الثقافات والأديان.