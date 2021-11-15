حقيبة التوثيق المتنقلة.. تفاصيل جهود العدل لميكنة الشهر العقارى

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جدة - نرمين السيد - وشاركت الوزارة فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا فى دورته ال25، بعدد من المشاريع الإلكترونية، التى بلغت 16 مشروعا إلكترونيًا، ومنها ما يخص قطاع الشهر العقارى والتوثيق، وهى حقيبة التوثيق المتنقلة.
وحقيبة التوثيق المتنقلة، حقيبة مجهزة بأحدث المعدات التقنية، وتعد مكتب شهر عقارٍ متنقلًا، يستخدمها الموثق أثناء الانتقالات الخارجية.
وتحتوى الحقيبة على جهاز كمبيوتر لوحى، وبصمة إلكترونية، طابعة محمول، جهاز ماسح ضوئى محمول، وجهاز myfi للربط مع مركز معلومات الشهر العقارى والتوثيق.
وأطلقت الوزارة خلال الفترة الماضية، خدمة سيارات التوثيق المتنقل ببعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة، والتى تعمل على تقريب فروع التوثيق لطالبى الخدمة بصورة حضارية.
وكذلك تدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، كما يمكن دفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية.
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