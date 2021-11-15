عاجل- محافظ الجيزة يعلن موعد منع دخول المواطنين بغير تلقى لقاح كورونا

وأشار راشد، إلى أنه لن يسمح بدخول أى موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا بدءًا من اليوم، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق القرار بداية من 1 ديسمبر المقبل على المواطنين المترددين على المنشآت الخدمية بمقار الدواوين العموم ومديريات الخدمات، وفقًا للقرارات الصادرة فى ذلك الشأن.
وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات بالتنسيق مع مديرية الصحة للانتهاء من تطعيم جميع العاملين، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرقًا بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.
ولفت أحمد راشد إلى أنه قد تم توفير قوافل طبية بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات خلال الفترة الماضية لتطعيم الموظفين الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد.
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