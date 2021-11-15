الأوقاف تقرر تخصيص عشرة ملايين جنيه من مواردها لإعادة تأهيل منازل المتضررين...

في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع قرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تخصيص عشرة ملايين جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف لإعادة تأهيل منازل المتضررين من سيول أسوان ، وذلك من خلال التنسيق مع كل من : محافظة أسوان ، ووزارة التضامن الاجتماعي في حصر أصحاب المنازل الأكثر تضررًا واحتياجًا لذلك ، وسيتم التنفيذ بإذن الله تعالى فور موافاتنا بالحصر من المحافظة ووزارة التضامن في حدود المبلغ المقرر ، وسيكون التنفيذ بالتنسيق مع وزارة الإسكان وتحت إشرافها .

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