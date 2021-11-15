أخبار الطقس في مصر.. ركز في الشبورة ودي درجات الحرارة

تستمر الشبورة المائية بشكل كثيف على أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري، على الطرق والمحاور خاصة فى الصباح الباكر، بما يؤثر على الرؤية الأفقية.

وتظهر الشبورة بكثافة على الطرق بداية من الساعة الخامسة صباحا وحتى الثامنة صباحا يوميا، وتظهر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة والقيادة أثناء الشبورة.

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة.