لأهالي أسوان.. 10 ملايين جنيه مخصصة من وزارة الأوقاف للمتضررين من السيول

خصصت وزارة الأوقاف 10 ملايين جنيه من الموارد الذاتية؛ لإعادة تأهيل منازل المتضررين من سيول أسوان.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، إنه سيتم التنفيذ فور موافاتها بالحصر من المحافظة ووزارة التضامن في حدود المبلغ المقرر، وسيكون التنفيذ بالتنسيق مع وزارة الإسكان وتحت إشرافها .

وتبدأ اليوم الإثنين، اللجنة الفنية المشكلة من محافظ أسوان، فى عملها لحصر المنازل المتضررة من مياه الأمطار، فى المناطق المتفرقة بنطاق مركز ومدينة أسوان، والتى تعرضت فيها بعض البيوت للانهيار الجزئى والتصدعات والتشققات بسبب مياه الأمطار.

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، من خلال جولة ميدانية موسعة شملت قرى غرب أسوان والكوبانية وأبو الريش، بجانب مدينة أسوان الجديدة ، والمناطق السكنية بشرق المدينة ، أختتمها بزيارة عزبة الحدود بكيما حيث تفقد المنازل المتضررة ، وأعمدة الإنارة والأشجار التي سقطت، بالإضافة إلى معسكرات الإيواء العاجل في الكوبانية وعزبة الحدود.

وتابع محافظ أسوان الجهود المبذولة لرفع وتجفيف تجمعات وتراكمات المياه من خلال معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، علاوة على قيام قطاع كهرباء أسوان بأعمال تأمين المحولات والموصلات الكهربائية والتأكد من تجفيفها قبل إطلاق التيار الكهربائى لها للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.