/661363/حالة-الطقس-اليوم-والأرصاد-تحذر-من-تغيرات-حادة-وسريعة

حالة الطقس اليوم، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة فى المحافظات، وذلك لتحديد نوعية الملابس الأوقات الأنسب للخروج بالنسبة للعائلات وأيضًا تحسبًا لوجود شبورة مائية.

دوت الخليج

درجات الحرارة فى المحافظات

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تكون حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، معتدلة نسبيًا على معظم أنحاء الجمهورية، مائل للحرارة فى جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن تسود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مع احتمالية أن تسقط أمطار على مناطق متفرقة ومتفاوتة فى شمال البلاد.

توقعات هيئة الأرصاد تشير إلى وجود تغيرات حادة وسريعة فى المحافظات

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه نظرًا للتغيرات الحادة والسريعة فإنه سيتم الإعلان بكافة التفاصيل الخاصة بكميات ومناطق الأمطار تباعًا.

ونرصد فى السطور التالية درجات الحرارة فى المحافظات وفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية خلال الأسبوع الحالي.

القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 17

السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 18

جنوب سيناء 30 للعظمى والصغرى 20

شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 16

جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 20