«ادعى وفاتها بسبب كورونا»..أب ينهي حياة طفلته بسبب ضعف إيراد التسول

/661364/ادعى-وفاتها-بسبب-كوروناأب-ينهي-حياة-طفلته-بسبب-ضعف-إيراد-التسول

«في ظروف غامضة».. عامل ينهي حياة ابنته التى لم تبلغ الخامسة عشر عامًا من عمرها بعد انفصال والديها، بعد وصلة تعذيب لضعف الإيراد التي أتت به، وقام بضربها بقطعة حديدية أرداها قتيلة داخل منزله بمنطقة أطفيح وادعى وفاتها بسبب كورونا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل أب يقتل طفلته ويدعى وفاتها بكورونا

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما قام العامل بالاتصال أهل طليقته أن ابنته توفيت بكورونا وعندما جاءت الأم لرؤية الوداع لابنتها رأت على جسدها النحيل آثار إصابات وعلامات التعذيب لتقوم بدورها بإبلاغ ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، والذين حضروا ليجدوا الفتاة جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئى لمفتش الصحة تبين أن هناك شبهة جنائية في الواقعة.

بآلة حديدية

على الفور انتقلت قوة أمنية وبالأنتقال والفحص أتضح العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها، وبعمل التحريات الأولية أتضح صحة ما جاء بالبلاغ وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئى الذي أثبت وجود شبهة جنائية في الواقعة وتعرض الفتاة للضرب والتعذيب، وأن سبب الوفاة ضربه بآلة حديدية في الرأس أدت لنزيف داخلي تسبب في الوفاة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم حال تواجده بقطعة أرض زراعية.

اعتراف المتهم

وبمواجهته المتهم أمام رجال المباحث اعترف بقيامه بالتعدي على ابنته الضحية بسبب ضعف الإيراد التي أتت به حيث كان يستغلها في أعمال التسول والسرقة، ويوم الواقعة عادت بمبلغ مالي زهيد فقام بضربها بقطعة حديدية وسقطت قتيلة.